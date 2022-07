Embarcação com aproximadamente 1,5 mil kg de maconha é apreendida no lago de Itaipu em Corbélia

Uma embarcação com aproximadamente 1,5 mil quilos de maconha foi apreendida no Lago de Itaipu, em Corbélia. As informações são do Batalhão de Polícia da Fronteira (BPFRON), Polícia Militar (PM) e Polícia Federal (PF).

A apreensão foi na segunda-feira (04). De acordo com as equipes policiais, estava sendo realizado um patrulhamento embarcado pelo lago de Itaipu quando a embarcação foi avistada.

Na tentativa de abordagem, o condutor fugiu e abandonou o barco na margem do lago. Ele seguiu por uma área de mata e não foi localizado.

A embarcação e a droga foram encaminhadas para a delegacia da PF em Guaíra.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes telefones:

(44) 9 9985-2726

181

(44) 3642-9131

Ubiratã Online