Jovem está desaparecido em Cafelândia; sua moto foi encontrada embaixo da ponte do Rio Melissa

O Rapaz esta desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (04).

A polícia militar de Cafelândia foi acionada por volta das 22:20 hs desta segunda feira, 04, para verificar uma situação de uma moto encontrada dentro do Rio Melissa (embaixo da ponte), ao chegar ao local a moto foi retirada e encaminhada para o destacamento (não há registro de furto).

Ainda na noite de ontem a equipe de serviço SDs Ênio e PFEM Gabriela, fizeram buscas nas proximidades e na manhã desta terça feira, 05, retornaram e novamente fizeram uma busca no local, nada mais foi encontrado.

Em posse do nome do proprietário foram até a residência onde provavelmente estaria morando, mas não havia ninguém, na casa ao lado mora uma tia, ela foi indagado se teria alguém na casa ela informou que ele não morava mais ali e estaria morando com a mãe no bairro Jardim progresso.

Por volta das 08:20 hs da manhã o irmão de Ranon Santana, 27 anos foi até o destacamento da polícia militar registrar um boletim de ocorrência, pois seu irmão (proprietário da moto encontrada no Rio Melissa) estaria desaparecido a mais de 24 hs, (foi visto pela última vez as 08:00 hs da manhã de segunda pela mãe, quando saiu de casa e não manteve mais contato com a família).

A polícia militar registrou o boletim de desaparecimento e encaminhou para a polícia civil, familiares já estão em busca e corpo de bombeiros deve ser acionado, já que foram ouvidos disparos de arma de fogo no local (próximo a Sociedade Rural).

Qualquer informação sobre alguém que possa ter visto o Ranon Santana pode ser repassada para a polícia militar ou civil.

Fonte: Repórter Genésio Roecher