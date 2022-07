Camionete furtada em Cafelândia é encontrada incendiada em Assis Chateaubriand

Uma camioneta F 250, com placas Mercosul, ficou parcialmente destruída, após ser atingida por incêndio, por volta das 21h20 desta terça-feira (05), na Rua Apucarana, fundos da Itaverá, região do Jardim Paraná, na cidade de Assis Chateaubriand, oeste do Paraná. De acordo com informações, o veículo provavelmente foi deixado no local, não sabendo quem seria o dono, logo na sequência o veículo começou a sair fumaça.

Minutos depois, o fogo já havia tomado conta da cabine e motor do veículo, destruindo toda a frente da F-250.

Os Bombeiros de Assis Chateaubriand logo foram acionados e foram até o local, combatendo as chamas, mas nada pode ser feito.

Uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Assis Chateaubriand fora acionado e registrou a ocorrência.

O proprietário do veículo é de Cafelândia e foi avisado por amigos que sua camionete não estava no local que ele havia deixado.

Imagens de internautas, mostra o exato momento da chegada dos agentes da Defesa Civil e o início do combate ao incêndio.

Fonte: Léo Silva Imprensa Policia