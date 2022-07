Golpista se passa por funcionário de banco e faz vítima em Goioerê

Um morador de Goioerê foi alvo de golspitas que utilizam o whatasapp. Desta vez, o golpista se passou por um funcionário do banco, e ligou para a vítima, um morador do bairro Santa Casa, alertando que haviam realizado realizado uma compra em sue nome e que para cancelar, ele precisaria digitar no teclado do celular a sua senha.

Somente depois de passar sua senha que a vítima resolveu ir até o banco para saber o que tinha acontecido e descobriu que tinha caído em um golpe e perdido quase R$ 3 mil. Com a senha da vítima, o golpista conseguiu efetuar duas transferências que totalizaram o valor de R$ 2.900 mil.

Fonte: Tribuna da Região