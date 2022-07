Justiça Eleitoral começa a nomear 110 mil mesários do Paraná para as eleições de 2022

A Justiça Eleitoral começou a nomear mesários para atuar nas eleições deste ano, em todo o Paraná. Ao todo, 110 mil pessoas devem ser convocadas no estado. Os nomes dos eleitores serão escolhidos até o dia 3 de agosto.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), as convocações estão sendo feitas pelo WhatsApp, por meio do número (41) 3330-8500.

Pessoas que desejarem se voluntariar para trabalhar nas eleições também podem fazer um cadastro pela internet.

Os convocados irão atuar em 25,8 mil sessões eleitorais ou darão apoio logístico. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Já o segundo turno deve acontecer em 30 de outubro.

O treinamento dos mesários convocados será feito de forma online. O TRE-PR disse que os convocados terão direitos a vantagens. Confira a seguir:

Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, sem prejuízo de salário;

Auxílio-alimentação para o dia da eleição;

Vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral, quando expresso no edital;

Vantagem de desempate em outros concursos públicos, quando previsto em edital;

Isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Público Estadual;

Horas extracurriculares em universidades conveniadas com a Justiça Eleitoral do Paraná.