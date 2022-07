Quatro município da região tem mais eleitores que habitantes

Quatro município da região estão, com mais eleitores do que habitantes. É o que dizem os dados oficiais do TRE e do IBGE.

A maior diferença está em Altamira do Paraná, com 1.429 moradores, na estimativa do IBGE, e 3.402 eleitores segundo o TRE. Em Nova Cantu são 5.912 eleitores e 4.827 habitantes.

Completam a lista do “improvável” Corumbataí do Sul (3.598 e 3.038) e Janiópolis (4.977 votantes e 4.948 moradores).

População x (Eleitores)

Altamira do Paraná: 1.429 (3.402)

Araruna: 14.029 (10.367)

Barbosa Ferraz: 11.287 (8.888)

Boa Esperança: 3.991 (3.831)

Campo Mourão: 96.102 (69.061)

Campina da Lagoa: 13.888 (12.321)

Corumbataí do Sul: 3.038 (3.598)

Engenheiro Beltrão: 13.962 (9.467)

Farol: 2.995 (2.754)

Fênix: 4.734 (3.630)

Goioerê: 28.734 (20.897)

Iretama: 10.029 (7.993)

Janiópolis: 4.948 (4.977)

Juranda: 7.244 (5.975)

Luiziana: 7.217 (5.766)

Mamborê: 12.900 (10.837)

Moreira Sales: 11.966 (9.262)

Nova Cantu: 4.827 (5.912)

Peabiru: 14.017 (9.272)

Quarto Centenário: 4.420 (3.409)

Quinta do Sol: 4.444 (3.779)

Rancho Alegre do Oeste: 2.602 (2.240)

Roncador: 9.447 (8.688)

Terra Boa: 17.304 (13.315)

Ubiratã: 20.809 (18.698)

Fonte: IBGE/TRE