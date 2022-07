BPFRON apreende droga em ônibus na cidade de Corbélia

Na madrugada de quarta-feira, (06/07), policiais militares do Pelotão de Operações com Cães do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira abordaram um ônibus de transporte intermunicipal na cidade de Corbélia-PR.

O cão farejador do canil do BPFRON indicou a presença de ilícitos na bagagem de uma passageira de 24 anos moradora de Loanda-PR. No fundo falso da bagagem foram encontrados 2,315 kg de substância análoga a haxixe.

A mulher e a droga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Cascavel.

Fonte: BPFRON