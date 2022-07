Buscas por jovem desaparecido em Cafelândia entram no terceiro dia por Bombeiros, familiares e voluntários

As buscas pelo jovem Ramon Santana 27 anos que está desaparecido desde a última segunda feira 04 em Cafelândia foram retomadas na manhã desta quinta-feira, 7 e entram no terceiro dia. Equipe do Corpo de Bombeiros de Cascavel (mergulhadores e cães farejadores reiniciaram as buscas).

Até agora nenhuma informação que possa levar ao paradeiro do Ramon Santana.

Os trabalhos continuam baseados nos seguintes indícios:

SEGUNDA-FEIRA DIA 04:

– Pescadores ouviram disparos de arma de fogo por volta das 19:20 hs de segunda-feira, próximo a ponte do Rio Melissa, como é comum ouvir disparos na região, não deram muita importância na hora.

– por volta das 21:15 hs quando os pescadores estavam saindo das margens do rio Melissa, visualizaram uma moto debaixo da ponte.

– por volta das 22:20 hs ainda na segunda-feira a polícia militar foi acionada e a moto retirada e encaminhada ao destacamento, policiais fizeram buscas mas nada de ilícito encontraram.

TERÇA-FEIRA DIA 05 (Primeiro dia de buscas).

– Na manhã de terça-feira por volta das 07:10 hs polícias militares retornaram ao local (ponte) fizeram mais buscas e não encontram mais nada, foram até a casa de Ramon Santana 27 anos, (Proprietário da moto, conseguiram os dados no sistema pela CNH) e encontraram apenas uma tia que foi informada sobre a moto.

Por volta das 08:30 hs de terça-feira, 05, o irmão de Ramon Santana foi até o destacamento da polícia militar, registrar um boletim de ocorrência que seu irmão estaria desaparecido, foi onde reconheceu a moto como sendo dele.

– por volta das 09:00 hs o corpo de bombeiros foi acionado.

– por volta das 10:00 equipes do corpo de bombeiros com cães farejadores e mergulhadores (5 no total) chegaram ao local onde a moto foi encontrada.

– Por volta 11:00 hs os cães levaram os bombeiros até a margem do Rio Melissa por duas veses no mesmo local, mergulhadores entraram e logo na frente encontraram um casaco (que foi reconhecido por familiares como sendo o que o Ramon Santana eatava usando no dia anterior antes de desaparecer).

– depois de encontrar o casaco os bombeiros iniciaram as buscas dentro da água até as 17:30 hs, percorreram cerca de 5 km rio abaixo, mas infelizmente nada mais encontraram (buscas foram encerradas).

QUARTA-FEIRA 06 (segundo dia de buscas).

– por volta das 07:00 hs da manhã familiares, amigos e voluntários iniciram as buscas nas margens do rio e redondezas (lavouras e matas).

– por volta das 09:00 hs mais uma equipe do corpo de bombeiros (4 no total) chegaram para retomar as buscas foram divididos em duas equipes e iniciaram as buscas a partir do ponto do dia anterior (chegaram a cerca de 10 km do local).

– por volta das 17:30 hs as buscas foram enceradas pelos bombeiros, familiares, amigos e voluntários, mais uma vez nada encontraram.

QUINTA-FEIRA 07 (terceiro dia de buscas)

– Por volta das 08:00 familiares e voluntários chegaram as margens do rio e iniciram a confecção de uma “rede para contenção” para ser colocada dentro do rio, outros estão percorrendo as margens do rio até a contenção da usina (Nova Aurora).

– por volta das 09:00 hs mais uma equipe do corpo de bombeiros de Cascavel (mergulhadores), chegou para reiniciar as buscas.

Essas são as informações até o momento 11:00 hs da manhã.

Fonte: Repórter Genésio Roecher – GR Informações