José Antônio Torres dos Santos é o novo presidente do Rotary Club de Ubiratã

Na noite desta quinta-feira (07) foi empossada, na Casa da Amizade, a nova diretoria do Rotary Club de Ubiratã, que tem a frente o presidente José Antônio Torres dos Santos, que tomou posse com o lema: “Imagine Rotary”.

A nova diretoria conduzirá os trabalhos no clube de serviço nos anos de 2022 e 2023.

Ao tomar posse, o novo presidente elogiou o trabalho realizado pelo ex-presidente Osmar Gonçalves da Luz e disse estar disposto a fortalecer ainda mais o clube de serviço e continuar a prestar um trabalho relevante a comunidade de Ubiratã. ” Precisamos fortalecer nossas ações e chegar naqueles que mais necessitam, Imaginar o Rotary é ter orgulho, empenho, dedicação e visão de todos os membros para ajudar toda a comunidade. “

A cerimônia contou com a presença dos membros rotarianos do município e região, além de convidados. Também prestigiou o evento o vice-prefeito Alexandre Molina, representando o prefeito Fábio Dalécio, os Secretários, Geraldo José dos Santos (Gabinete), Maria Inês Bento (Administração) e o vereador Heitor do Gás.

Alexandre Molina parabenizou o novo presidente e elogiou o trabalho do Rotary em Ubiratã. “Desejo ao José Antônio Torres um ótimo trabalho. Que o Rotary continue prestando os importantes serviços ao nosso município”, disse o vice-prefeito do Executivo Municipal.

Também serão doadas 6 cadeiras de rodas na próxima semana.

Vice presidente e diretor projetos humanitários: Osmar Gonçalves da Luz

Secretária: Elenise de Campos Schurmann da Luz

Tesoureira: Leila Cristina Ribeiro Rocha

Diretor de protocolo: Luiz Albino

Rohr

Diretor de imagem pública:

Regiane Cristina de Fegueiredo

Pres.da Comissão da Fundação Rotária: Carlos Alberto Rocha

Diretor do quadro associativo: Dilson Lopes da Rochanter

Pres. Da comissão Permanente de Serviços as novas gerações: François Barbosa Diniz Júnior