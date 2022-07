Operação Narco Brasil já prendeu 29 pessoas

Durante a Operação Narco Brasil, 29 pessoas foram presas. Além disso 1.861kg de maconha e 8.129 pacotes de cigarro contrabandeados foram apreendidos.

Operação contou com policiais militares de diversas regiões do Estado, e sediou ações com cães farejadores para fiscalização de veículos da fronteira.

A 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, localizada em Cascavel foi o principal polo da Unidade na Operação Narco Brasil, ocorrida entre os dias 27/06 a 05/07. A região compreende municípios do Oeste e Noroeste do Paraná, e abrange 1650km de rodovias estaduais, e possui bases operacionais em Santa Helena, Palotina, Assis Chateubriand, Marechal Cândido Rondon, Iporã, Ubiratã e Quedas do Iguaçu.

Neste ano o BPRv já soma 7.841 toneladas de maconha apreendida, 348 pessoas presas, 203.442 registros de radar de excesso de velocidade e 57.626 notificações de infração de trânsito.