Acompanhado de travesti, homem morre em motel na região de Maringá

Um homem morreu após passar mal dentro de um quarto de um motel, no final da madrugada deste domingo (10), em Sarandi, na região metropolitana de Maringá. Segundo o Samu, ele teve uma parada cardiorrespiratória.

O caso ocorreu em um motel localizado na Rua Antônio Volpato. Uma travesti que estava com o homem, foi até a portaria pedindo para deixar o local. Questionada sobre o acompanhante, ela relatou que o homem estava passando mal.

A funcionária do motel, foi até o quarto e encontrou o homem na banheira desacordado. Socorristas do Samu ainda tentaram reanimar a vítima, porém ele veio a óbito. A travesti saiu antes da chegada da PM.

No quarto, foi encontrado uma nota de R$ 2 reais enrolada, e vestígios de cocaína. Um perito do Instituto de Criminalística foi acionado e em um primeiro levantamento não foram encontrados sinais de violência no corpo.

Fonte: Plantão Maringá