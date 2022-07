Duas pessoas morrem em grave acidente na PR 180 entre Goioerê e Moreira Sales

Um homem e uma mulher morreram na colisão entre um Gol e um Ônix na PR 180, entre Goioerê e Moreira Sales, por volta das 19h45 deste domingo (10).

As informações são de que o homem estava no Gol, com placas de Moreira Sales. A mulher estava no Ônix. Ela era psicóloga da Prefeitura de Mariluz. No carro estava uma outra mulher, levada com ferimentos para o hospital de Goioerê.

Um grande aparato de socorro foi mobilizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).