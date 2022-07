Homem é preso acusado de invasão de domicílio e tentativa de estupro contra neta de sua esposa em Nova Cantu

A Polícia Militar de Nova Cantu, prendeu no início da noite deste sábado (09), um homem por invasão de domicílio e tentativa de estupro contra a neta de sua esposa.

Segundo a mãe da vítima, ela recebeu uma ligação da filha relatando que o acusado chegou em sua residência, tentando agarrá-la dizendo “se você não ficar comigo, vou lhe matar”.

Ela então desesperada disse para sua filha de apenas 06 anos fugir do local, a criança correu para a rua. A vítima informou à polícia que quando o acusado tentou pegar algo na cintura ela conseguiu correr para a rua, um vizinho percebendo a movimentação, gritou para que o acusado parasse e saísse do local, com isso ele parou a tentativa de estupro da neta de sua esposa e fugiu do local.

A equipe da Polícia Militar após apurar as informações se dirigiu a casa do acusado, onde sua esposa, avó da vítima, afirmou que o mesmo já havia lhe falado sobre assassinar sua neta, segundo ela sentia-se coagida e não teve coragem de denunciá-lo.

A equipe da Polícia Militar em buscas pelo acusado encontrou o mesmo que ainda portava uma faca na cintura, dispensando no momento que viu a equipe, mesmo assim ele resistiu a prisão, e foi encaminhado para o Hospital Municipal para confecção do laudo de lesões, posteriormente foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as devidas providências.

Fonte: Novo Cantu