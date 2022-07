Buscas por jovem desaparecido em Cafelândia entram no oitavo dia

Foram retomadas na manhã desta terça feira (12), o oitavo dia de buscas e sétimo pelos bombeiros, que buscam encontrar o jovem Ramon Santana 27 anos que está desaparecido em Cafelândia. Seu paradeiro começa a virar um grande mistério.

Segundo o protocolo do Corpo de Bombeiros hoje é o último dia de buscas pelo jovem, mas isso pode mudar por determinação do comando da instituição.

Qualquer informação que possa ajudar nas buscas devem ser repassadas as autoridades competentes.

Entenda as buscas:

1 – a moto foi encontrada dentro do rio Melissa (embaixo da ponte).

2 – O casaco que ele estava usando foi encontrado dentro do rio.

3 – Os cães farejadores indicaram o local onde o casaco foi encontrado.

4 – Segundo testemunhas disparos de arma de fogo foram ouvidos próximos a ponte, pouco antes de encontrarem a moto.

5 – Pessoas falam que ele não está no rio, com a seguinte frase “eu acho que que não está lá”, mas não falam um outro local onde poderia estar para nortear os bombeiros e as buscas, (apenas achometros).

6 – Muitas especulações mas nenhuma informação clara ou objetiva do paradeiro do Ramon Santana.

7 – A família (principalmente mãe e irmãos) ja fizeram vários apelos pedindo se alguém tem alguma informação que possa levar a encontrar o Ramon, caso contrário evitar mais comentários e entender a dor que estão passando.

8 – A polícia orienta que evitem comentários desnecessários e que não ajudam, pois a qualquer momento podem ser chamados e interrogados sobre o que disse.

Fonte: GR Informações