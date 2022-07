Carreta carregada de cavaco tomba entre Goioerê e Moreira Sales

Uma carreta com placas de Quedas do Iguaçu, carregada com cavaco, tombou nesta terça-feira (12) na PR 180. O acidente aconteceu por volta das 12:30 horas entre Goioerê e Moreira Sales, nas proximidades da curva do Rio Vorá.

O condutor Emerson de 28 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu, aparentemente sem graves ferimentos.

O caminhão trafegava sentido Moreira Sales a Goioerê, e provavelmente o peso da carga, fez o motorista perder o controle na curva, tombando no acostamento contrário. Como uma outra carreta vinha no mesmo sentido e parou na rodovia, a pista ficou interditada e os motoristas tiverem que usar um acesso lateral, para continuarem a viagem.

Fonte: Tribuna da Região