Filho é acusado de matar o pai com pelo menos 8 tiros no Paraná

Um filho de 18 anos está sendo acusado de matar o próprio pai na manhã desta terça-feira (12) no oeste do Paraná. A cidade do crime, Palotina, está localizada a 96 km de Cascavel.

Caso aconteceu por volta de seis horas da manhã quando a vítima, Cristiano Felipe Siqueira, 37 anos, chegou em casa do trabalho e logo foi surpreendido pelo filho armado. Estimativa é de que pelo menos oito tiros foram efetuados contra o homem.

Conforme a Polícia Militar, a mãe da vítima e a avó do jovem escutou um forte barulho, foi até o quarto do neto, ele pediu para que ela voltasse a dormir. Minutos depois escutou Siqueira pedindo por socorro e quando voltou ao cômodo o homem estava caído no chão. Além disso, o jovem teria assumido o crime e inclusive chegou a indicar o local onde escondeu a arma de fogo .380. Pistola registrada no nome da vítima.

Logo após os disparos, o atirador de 18 anos fugiu do local. A arma foi localizada pela Polícia Militar. Servidores seguem pelas buscas do suspeito.

Segundo o delegado da Policia Civil de Palotina, Dr. Pedro Lucena, deve ser expedido um mandado de prisão preventiva com o autor. “Triplamente qualificado. Esperou o pai chegar do trabalho e efetuou vários disparos contra o pai”.

Fonte: Portal Informar