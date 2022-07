Ação conjunta entre Polícia Militar de Nova Cantu e Roncador, prendem homem que tentou cometer homicídio a pedradas

No início da tarde desta terça-feira (12), equipes da Polícia Militar de Nova Cantu e Roncador, iniciaram em ação conjunta a busca por um homem acusado de tentativa de assassinato na cidade de Roncador, por volta de 12:30 minutos, de acordo com populares que acionaram a polícia o homem foi visto debruçado sobre a vítima desferindo vários golpes com uma pedra em sua cabeça, a violência foi tamanha que até um pedaço da orelha da vítima foi decepada.

A vítima, um homem de 44 anos, precisou ser entubado e foi encaminhado para UTI, na cidade de Campo Mourão.

As equipes policiais iniciaram as investigações e o cerco na região da Vila Rural de Faxinalzinho, de acordo com as investigações, ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas quando ocorreu o desentendimento e as agressões, após o acusado jogou a pedra no rio, pegou uma lata de cerveja, uma garrafa de pinga e saiu em direção a mata.

As equipes realizaram buscas em locais de mata fechada, em residências de familiares e casas abandonadas na região do distrito de Faxinalzinho.

No início da noite informações davam conta que o acusado estaria em uma propriedade de familiares, as equipes tiveram êxito em localizar e prender o acusado, que possui contra si outros três boletins de ocorrência.

Após a prisão o acusado foi conduzido a delegacia de Iretama, para as devidas providências da Polícia Judiciária.

Fonte: Novo Cantu