Homem é preso após ser flagrado praticando sexo com égua em Barbosa Ferraz

Um homem que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta terça-feira (12), após ser flagrado praticando ato sexual com uma égua. O fato foi registrado na área central de Barbosa Ferraz.

Uma equipe da PM fazia patrulhamento pelo local quando foi informada sobre a situação. Com base em dados repassados, os militares deslocaram-se ao local. Em contato com a denunciante, ela relatou que ao lado de sua residência, em uma área de pastagem, um homem estaria praticando ato sexual com uma égua.

Os policiais foram ao endereço, encontrando o indivíduo ainda com a braguilha da calça aberta e seu órgão genital para fora, ao lado da égua. Os militares então pediram ao homem para que parasse com o ato, pois cerca de 50 metros do local havia crianças e outros populares.

À equipe foi apresentado ainda um vídeo feito pela moradora em que aparece o acusado abusando do animal. Diante da situação, ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Tribuna do Interior/Novo Cantu