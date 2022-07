Dois são presos na BR 369 com vinhos contrabandeados

Duas pessoas foram presas após serem flagradas transportando garrafas de vinho contrabandeados do Paraguai.

O homem e a mulher estavam em um automóvel quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Estadual na BR 369, em Corbélia. A dupla transportava 128 garrafas de vinho.

A carga de vinhos era transportada em um veículo Virtus.

O condutor do automóvel tem 43 anos e tinha como passageira uma mulher de 39 anos. No porta-malas havia 23 caixas de vinho que totalizaram as 128 garrafas de vinho.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a sede da PRE e depois levados para a Receita Federal.