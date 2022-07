Assaltante do banco em Iracema do Oeste morre em confronto com a PM, outro foi preso

Um dos bandidos envolvidos em assalto a banco morreu em confronto com a polícia na tarde desta sexta-feira (15), em área rural de Iracema do Oeste. Um revólver calibre.38 também foi apreendido com o assaltante. O outro ladrão foi detido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e confessou ter praticado o crime. Mais de R$ 10 mil também foram recuperados. "Esse indivíduo reagiu ali contra uma guarnição, dessas que estava cercando o mato e acabou sendo alvejado pelos policiais", revelou Jorge Fritola. O 6º Comandante da Polícia Militar, Jorge Fritola, disse que o plano de defesa estava devidamente aperfeiçoado após o assalto a uma empresa de valores que aconteceu em Guarapuava, sendo que trabalhos intensos foram realizados durante a manhã e a tarde em busca dos ladrões.