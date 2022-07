Bandidos assaltam agência do Sicredi e fazem reféns em Iracema do Oeste

A agência do banco Sicredi foi assaltada nesta manhã de sexta-feira (15) em Iracema do Oeste, a 80 quilômetros de Cascavel.

Em um carro, dois bandidos chegaram no banco armados, um com uma espingarda 12 e outro com o revólver calibre.38, e durante o roubo renderam dois colaboradores e o gerente.

Após a ação criminosa na agencia bancária, os bandidos teriam colocado os três reféns dentro de um veículo Gol de cor verde e fugido pela PR 239, em direção a Nova Aurora. Eles abandonaram o veículos com os reféns, em um estrada rural, a cerca de 1,5 km da rodovia. Com isso, as vítimas pegaram o carro e seguiram até a PR 239, onde pediram por socorro. Os criminoso fugiram em meio a mata e buscas são realizadas com o auxílio de drones.

Equipes da Polícia Militar do Batalhão da Polícia de Fronteira (BPFron), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) com o apoio da unidade de Cascavel e Polícia Rodoviária Federal estão a procura dos dois envolvidos

O valor roubado não informado até o momento. As vítimas estão bem.