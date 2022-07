Homens são detido com crack e cocaína em Nova Aurora

Dois homens foram detidos com drogas e produtos ilícitos na tarde desta sexta-feira (15), após buscas a assaltantes que roubaram banco e fizeram funcionários reféns em banco de Iracema do Oeste. Eles foram detidos por equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), em Nova Aurora.

Os suspeitos foram localizados em frente a uma residência na rua Guarapari e um deles se identificou como usuário de drogas e disse que o outro homem estaria pegando os pertences dele para a quitação de dívidas envolvendo drogas.

Um deles tentou fugir e nesse momento derrubou uma pedra de crack e a equipe constatou que ele realmente estava com os pertences do usuário de drogas, sendo um ferro de passar, liquidificador e um capacete de moto.

Dentro do imóvel também foram encontrados 393 gramas de crack, 180 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, três celulares, um tablet, caderno de anotações, fita isolante, dois papéis laminados, uma máquina de passar cartão e R$ 1.575 em espécie.

Um deles foi encaminhado até a delegacia pelo crime de tráfico de drogas e o outro foi autuado por ser usuário de drogas.