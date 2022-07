Homem furta veículo em Campina da Lagoa, abastece e sai sem pagar e acaba capotando na fuga

Na tarde desta segunda-feira (18), a Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por um cidadão que procurou o Destacamento para registrar o furto de seu veículo, uma Fiat Strada que segundo o cidadão ele havia parado em frente a uma residência de amigos e deixou as chaves no contato e que quando percebeu um indivíduo empreendeu fuga como veículo tomando rumo ignorado.

Parte da equipe saiu em diligencias a procura do veículo momento em que chegou ao destacamento o Gerente de um posto de combustível registrar queixa de que um indivíduo havia completado o tanque de um veículo com as mesmas características e saído sem efetuar o pagamento.

No posto de combustível o individuo foi identificado, assim os policiais que já haviam atendido outras ocorrências envolvendo o mesmo, se deslocaram a PR-364, pois tinham informações que ele residia no município de Altamira do Paraná. A cerca de três km do trevo de acesso os policiais avistaram o veículo tombado com as rodas para cima e o condutor desorientado.

Foi acionado o serviço de emergência do município o qual se deslocou até o local e realizaram a remoção para o Hospital Nossa Senhora das Graças onde foi realizado os primeiros socorros, devido à suspeita de traumas foi solicitado atendimento do serviço de urgência móvel, SAMU e realizada a transferência para um Hospital de Campo Mourão.

O veículo foi guinchado e levado a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis, já o condutor, um homem de 31 anos, foi identificado e recebeu voz de prisão no momento do atendimento e o caso será tratado pelo Polícia Civil.

Fonte: Portal O Vale