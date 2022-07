Casal é preso por tráfico de drogas em Cafelândia

A Equipe da ROTAM da 4ª Cia de Corbélia em apoio a equipe da Polícia Militar de Cafelândia, após receber denúncias anônimas de tráfico de drogas nas proximidades da rodoviária de Cafelândia, realizou monitoramento do local logrando êxito em abordar um masculino de 26 anos que estacionou em um veículo vectra.

Na tentativa de abordagem o suspeito empreendeu fuga a pé por aproximadamente 50 metros, no entanto foi alcançado pela equipe policial que fez o uso de força necessária para contê-lo.

No carro foram localizados uma porção de crack e duas porções de cocaína, na residência dele também foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha e outras três porções de crack juntamente com diversas embalagens para acondicionar os entorpecentes. A responsável pela casa e esposa do abordado uma mulher de 25 anos também foi conduzida pela posse de drogas.

Diante do fato foi lavrado o flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e o casal encaminhado à delegacia de polícia civil de Nova Aurora para providências cabíveis.

02 presos

07g de crack

06g cocaína

40g maconha

01 veículo apreendido

ROTAM 4ªCia