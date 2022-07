Dois ficam feridos em tombamento de carreta na BR 369

Carreta saiu de pista e tombou durante a madrugada desta terça-feira (19) no quilômetro 469 da BR 369 em Corbélia.

Segundo informações, a carreta seguia pela rodovia quando houve a saída de pista, com a força do impacto a cabine do veículo foi arrancada é só parou em meio a uma mata nas proximidades. Parte do veículo ficou sobre a pista e foi necessário sinalizar e desviar o tráfego de veículos no local.

Equipes do DER estiveram no local e acionaram as equipes da Defesa Civil e Samu de Corbélia para prestar atendimento a dois ocupantes que tiveram ferimentos moderados com suspeita de fraturas. Após atendimento no local eles foram encaminhados ao PAM da cidade.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência.

Portal Corbélia