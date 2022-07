Drogas e pássaros silvestres são apreendidos após homem ameaçar mulher com faca em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi solicitada a comparecer no Jardim São Vicente, onde a solicitante disse que um homem estava ameaçando a uma pessoa do sexo feminino com uma faca.

No local, a pessoa ameaçada disse que ligou para a policia e o homem se evadiu, tomando rumo ignorado. Ela relatou que o homem é usuário de entorpecente e que cultiva no fundo do quintal, porém nada foi encontrado. Foi apresentado pela mesma um invólucro contendo substância análoga a maconha e sementes da mesma.

Durante a conversa verificou-se que haviam gaiolas na residência e perguntado a mesma de quem seriam, ela disse que era de seu amásio e quando foi verificado as aves, constatou-se tratar de aves da fauna brasileira (animais silvestres), 01 trinca ferro, 01 colera e 02 canários da terra. Os pássaros foram apreendidos e com a droga encaminhados a sede da 2ª Cia para as providências cabíveis.

Fonte: 11º BPM