Quartas de final da Copa do Brasil: Veja confrontos e chaveamento até a final

A CBF sorteou na tarde desta terça-feira (19), em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Veja abaixo os duelos e as chaves dos confrontos até a final:

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

São Paulo x América-MG

Athletico-PR x Flamengo

Quartas de final Copa do Brasil — Foto: Reprodução

Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto. As datas de cada confronto ainda não foram divulgadas.

Premiação

Os classificados para as semifinais da Copa do Brasil terão uma cota de R$ 8 milhões. Dos oito times ainda vivos, apenas São Paulo e Atlético-GO estão disputando a competição desde a primeira fase.

Cotas de premiação da Copa do Brasil 2022 — Foto: Divulgação/ CBF

Com isso, o Tricolor Paulista é o clube que mais faturou em premiações, com um total acumulado de R$ 11,570 milhões até aqui. Já o Dragão, por conta da diferença da premiação nas duas primeiras fases (devido à posição no ranking da CBF) recebeu um pouco menos: R$ 11,08 milhões.

Já América-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Fortaleza (oriundos da Libertadores) acumulam R$ 8,8 milhões, uma vez que não tiveram direito às cotas das duas fases iniciais.