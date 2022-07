Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 369

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira na BR 369, entre Campo Mourão e Mamborê, e deixou duas pessoas feridas.

A colisão envolveu um Fiat Strada e um Jeep Compass. Com a força do impacto os dois veículos tombaram, ficando às margens da pista. Ambos ficaram completamente destruídos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, Samu e serviço aeromédico.

Ambulâncias dos municípios de Mamborê e Ubiratã, que passavam pelo local no momento da ocorrência, prestaram os primeiros atendimentos aos envolvidos. Eles foram encaminhados a hospitais de Campo Mourão.

O caso mais grave foi o do motorista do Jeep Compass. Ele ficou preso às ferragens. O veículo ficou parado com as rodas cima, dificultando ao Corpo de Bombeiros o resgate. Já a Fiat Strada foi divida ao meio com a força com impacto. A picape teve a cabine separada da carroceria.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local para fazer o registro da ocorrência. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.

Informações Tribuna do Interior