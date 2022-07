Piloto morre em queda de helicóptero no Noroeste do Paraná

O piloto de um helicóptero morreu após a queda da aeronave na tarde de terça-feira (19), em uma propriedade rural na Estrada do Taquara, localizada entre os municípios de Loanda e Planaltina do Paraná, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, não foi possível apurar que seria a vítima fatal, nem o que teria provocado a queda. O local foi isolado até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística e do IML (Instituto Médico-Legal) de Paranavaí, que fez o recolhimento do corpo.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também foi acionado iniciar as investigações sobre as causas do acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas em meio a um pasto.

