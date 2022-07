Programa vai castrar 217 cães e gatos em Goioerê dias 15 e 16 de agosto

Será desenvolvido em Goioerê nos dias 15 e 16 de agosto o programa Castrapet, que irá castrar 217 cães e gatos previamente agendados.

As pessoas que desejarem castrar seus animais deverão procurar a Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para fazer o cadastro.

Há um acordo para que a AMAA também realize o cadastramento de animais para serem castrados através do programa, que é desenvolvido pelo Governo do Estado, em parceria com o Município.

Fonte: Goionews