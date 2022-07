Motociclista e passageira ficam feridos em acidente na BR 369

Motociclista e passageira ficaram feridos em acidente de trânsito durante a manhã desta sexta-feira (22), na BR 369 próximo à Cascavel.

Conforme apurado no local, o pneu da moto Biz estourou e com isso o condutor perdeu o controle da direção e caiu na canaleta da rodovia, região do km 518.

Homem de 69 anos sofreu fratura na perna, contusões no cotovelo e no punho direito. A garupa de 28 anos sofreu machucados nas mãos e nos pés. Tanto Samu quanto Siate deslocaram para atender as vítimas.

Ambos foram encaminhados para atendimento médico.