Golpe: Anuncio na OLX gera confusão e policia é acionada em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã Foi acionada a comparecer na Av. Raimundo Soares do Nascimento, onde teria ocorrido uma situação de estelionato e as partes envolvidas estariam em atrito.

No local, os envolvidos relataram que um deles veio de Maringá para adquirir uma motocicleta Suzuki/Intrunder de propriedade do outro rapaz, contudo os dois estariam sendo lesados por uma terceira pessoa ( estelionatário ), que não souberam informar quem seria.

O comprador relatou que viu o anuncio no site OLX, pelo valor de R$ 3.000,00 e que passou a negociar para vir buscar a motocicleta. Já o vendedor disse que teria anunciado pelo valor de R$ 6.000,00 no site OLX e que a quase uma semana vem negociando a venda com uma pessoa pelo celular, e que este seria o provável golpista.

O estelionatário marcou o encontro dos dois, e sob orientação pediu para não trocarem informações sobre o valor da moto, sendo que somente notaram que estavam sofrendo um golpe quando o comprador disse já ter feito a pagamento e o vendedor afirmar que não tinha recebido nada. Isso tudo após ambos terem ido ao cartório para confecção de procuração para venda da moto.

As vítimas entraram em acordo perante a equipe policial em relação ao prejuízo.

Ubiratã Online com informações do 11º BPM