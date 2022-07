Homens armados mentem ser policiais e realizam roubo em estrada rural de Cafelândia

Quatro homens armados abordaram um carro para realizar um roubo, próximo ao Distrito de Central Santa Cruz, em Cafelândia.

A estrada rural onde aconteceu o episódio liga a cidade até a PR 486. Dentre as vítimas, estava um agente penitenciário, que estava acompanhado da mãe, tia e filho. Os assaltantes estavam com pistolas e identificaram-se como agentes da Polícia Civil, de acordo com o relato do Boletim de Ocorrências.

Os suspeitos roubaram uma bolsa com pertences pessoais das vítimas, sendo que dois documentos de armas de fogo foram levados. O denunciante relatou que eles foram abordados por um carro escuro, com placas de Concórdia (SC).

Uma das mulheres avisou sobre a presença da criança no interior do automóvel e, nesse momento, um dos suspeitos agrediu o rosto da vítima. Um dos ladrões também percebeu a presença da arma do agente penitenciário, que também foi questionado sobre a posse do equipamento e em seguida foi ameaçado pelos suspeitos, sendo que os ladrões colocaram a arma sobre o rosto do agente.

Outro veículo que estava transitando sobre a pista, foi abordado pelos suspeitos, mas foram liberados, logo em seguida.