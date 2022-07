Pendência na Justiça gera confusão e policia é acionada em Juranda

A Policia Militar foi solicitada para comparecer na BR 369, no Auto Posto Grande Parada, onde foi informada pelo solicitante que um indivíduo estaria guinchando seu veículo sem sua permissão.

No local, foi entrado em contato com o solicitante. Ambos tem uma pendência na Justiça sobre uma dívida. Os policiais também fizeram contato com a outra parte, sendo novamente orientado que a questão deve ser resolvida na Justiça.

Após a saída do homem que queria levar o carro, o solicitante (dono do carro) disse que o homem teria a chave cópia e tinha entrado no carro antes da chegada da PM e furtado R$ 200,00 que estavam na carteira dele. Ainda segundo ele, o acusado

teria feito ameaças de morte.

A PM registrou o fato para providências futuras.

Fonte: 11º BPM