PM é acionada após homem confundir veículo ao sair de festa e bater em árvore em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada e informada sobre um acidente, onde um carro havia se chocado contra uma árvore na Rua Pedro Beckhauser.

No local os policiais constataram que um veículo Fiat Uno Mille de cor vermelha havia batido em uma árvore e o condutor estava ferido. Ele estava desacordado e apresentava sangramento na boca.

O Samu esteve no local e o encaminhou para o hospital. O veículo foi recolhido ao pátio devido a pendências relativas ao licenciamento.

Na sequência, um homem procurou a PM para relatar que seu Fiat Uno de cor vermelha havia sido furtado. Diante dos fatos, a equipe deslocou até o hospital afim de averiguar a denúncia junto ao condutor que havia batido o carro, pois era o mesmo que o

solicitante disse que haviam furtado. O rapaz acidentado relatou que era de Goioerê e foi até Ubiratã participar de um evento no Centro de Eventos Khalifa. A vítima do suposto furto também estava no mesmo evento.

A equipe foi até o local e verificou que havia um Fiat Uno de cor azul, o qual pertence ao rapaz que havia se acidentado. Os policiais levaram a chave e confirmaram que pertencia ao carro de cor azul. Novamente em contato com o condutor que havia se acidentando, este disse que pode ter se equivocado ao sair com um veículo da mesma marca e modelo e que não lhe pertencia, pois o local estava escuro, e que jamais imaginou que sua chave fosse abrir e funcionar outro veículo que não o seu.

A PM registrou o fato em Boletim de Ocorrência para providências futuras.

Fonte: 11º BPM