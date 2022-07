Homem de 49 anos é preso por posse ilegal de arma de fogo em Cafelândia

Um homem de 49 anos foi detido pela equipe da Rotam por posse ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira (28), em Cafelândia.

De acordo com a polícia, a equipe abordou o homem em um bar na rua Olívio Dal Magro, após revistas, foi encontrado com ele uma revólver marca Taurus, calibre .38, carregado com cinco munições.

Após constatação de que o homem não tinha registro do revólver, a arma de fogo foi apreendida e o detido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora.