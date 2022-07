Morte do agricultor morto por colheitadeira gera comoção em Goioerê

A trágica morte do agricultor Paulo Bortoluzzi, 73 anos, que faleceu após ser atropelado por uma colheitadeira durante a colheita de sorgo, por volta das 17h30min de quinta-feira (28), gerou grande comoção em Goioerê com centenas de manifestações nas redes sociais. Em uma triste coincidência, Paulo faleceu no Dia do Agricultor.

Pioneiro de Goioerê e de família muito conhecida na cidade, Paulo estava acompanhando a colheita de sorgo em sua propriedade, na água do 10, na região da Aldeia SOS, quando aconteceu a tragédia. Ele estava atrás da colheitadeira operada por um funcionário e não percebeu a aproximação do equipamento e foi atropelado.

Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) na noite de quinta-feira e deverá ser liberado para os atos fúnebres na manhã desta sexta-feira (29).