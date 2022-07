Guarapuava registra -0,8°C durante madrugada, menor temperatura do Paraná

O Paraná amanheceu gelado neste sábado (30) com temperaturas abaixo dos 10ºC em diversas cidades.

Guarapuava registrou a menor temperatura do estado durante a madrugada chegando aos -0,8ºC.

Municípios de toda a região Oeste do Estado também tiveram a manhã fria, como Cascavel (3,9ºC), Marechal Cândido Rondon (6,6ºC), Palotina (2,6ºC), Santa Helena (5,5ºC) e Foz do Iguaçu (4,8ºC).

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), uma massa de ar frio e seco que atua sobre o Paraná mantém o tempo estável e com queda nas temperaturas.

Confira abaixo as cidades que tiveram as menores temperaturas no Estado neste sábado:

• Altônia 6,9

• Antonina 8,4

• Apucarana 9,2

• Assis Chateaubriand 5,0

• Cambará 3,3

• Campo Mourão 3,6

• Capanema 5,1

• Capitão Leônidas Marques 6,8

• Cascavel 3,9

• Cerro Azul 3,2

• Cianorte 7,6

• Colombo 1,2

• Cornélio Procópio 7,4

• Cruzeiro do Iguaçu 6,2

• Curitiba 4,3

• Cândido de Abreu 7,2

• Fazenda Rio Grande 0,9

• Foz do Iguaçu 4,8

• Francisco Beltrão 1,5

• Goioerê 4,6

• Guarapuava -0,8

• Guaraqueçaba 6,6

• Guaratuba 9,8

• Guaíra 5,8

• Irati 3,5

• Ivaí 3,8

• Jaguariaíva 2,6

• Japira 5,4

• Lapa 0,9

• Laranjeiras do Sul 3,7

• Loanda 7,4

• Londrina 5,6

• Marechal Cândido Rondon 6,6

• Maringá 6,1

• Palmas 0,8

• Palmital 5,3

• Palotina 2,6

• Paranaguá 11,1

• Paranapoema 5,5

• Paranavaí 7,1

• Pato Branco 2,2

• Pinhais 3,5

• Pinhão 1,4

• Ponta Grossa 0,5

• Santa Helena 5,5

• Santo Antônio da Platina 6,5

• São Miguel do Iguaçu 5,9

• Telêmaco Borba 2,7

• Ubiratã 6,0

• Umuarama 8,2

• União da Vitória 3,4

• Ventania 4,7