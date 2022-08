Filho agride a mãe e ateia fogo em residência no Paraná

Um rapaz foi detido suspeito de atear fogo na residência da própria mãe, no fim da tarde de sábado (30), na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná. Ele também agrediu a mulher.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, os policiais foram acionados durante o atendimento do Corpo de Bombeiros. Quando chegaram no local, foram informados, por vizinhos, que o principal suspeito de ter ateado fogo na casa, era o filho da proprietária da casa.

Em conversa com a dona da casa, ela relatou que ela e seu filho estavam em uma lanchonete, quando houve uma discussão. O rapaz deu um tapa em seu rosto e foi contido por populares. Quando deixou o estabelecimento, o homem relatou que iria atear fogo na casa, onde ele e a mãe moravam, no Jardim Bressan.

Segundo populares, o jovem foi visto saindo da casa e minutos depois o incêndio iniciou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local, a residência de madeira havia sido totalmente tomada pelas chamas.

O rapaz foi localizado pelas equipes policiais e detido. Segundo boletim, ele apresentava sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado juntamente com a mãe, para a 20ª SDP. (Subdivisão Policial).

A Polícia Civil é responsável pelas investigações.

Fonte: Ric mais