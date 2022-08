Dois são presos por tráfico de drogas em Ubiratã

A Policia Militar realizava patrulhamento pela Rua Nossa Senhora Aparecida, quando nas proximidades da Praça da Igreja Matriz, visualizou três indivíduos encostados em um veículo GM Astra, em atitude suspeita.

Ao avistarem a viatura rapidamente tentaram se dispersar. Os policiais se aproximaram e conseguiram abordar dois indivíduos.

Um deles se evadiu. Os dois abordados foram revistados e em busca pessoal nada de ilícito localizado com eles, porém no chão os policiais encontraram uma pequena porção de maconha, enquanto que no veículo de um dos rapazes os policiais encontraram sete porções de cocaína.

Diante dos fatos, a PM encaminhou os dois até a delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.

Fonte: 11º BPM