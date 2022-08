Mãe confunde marchas, atropela o próprio filho e criança fica presa embaixo do carro em Cascavel

Uma criança de oito anos foi atropelada na tarde desta segunda-feira (01) pela própria mãe e ainda ficou presa embaixo do carro no Bairro Coqueiral, em Cascavel.

Segundo informações apuradas no local, a condutora do veículo automático, estava estacionando dentro do condomínio Residencial Coqueiral, na rua das Palmeiras, e ao invés de engatar marcha ré colocou a primeira marcha. O veículo atingiu o menino que estava em frente e ainda acertou uma árvore. O carro ficou prensado e a criança presa embaixo do carro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para retirar a criança. Os militares tiveram um grande trabalho, foi necessário amarrar o veículo com uma mangueira para retira-lo de cima da vítima.

Depois de alguns minutos a criança foi retirada e recebeu os primeiros socorros. O menino estava consciente. De acordo com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Ortiz Novinski, precisaram de equipamentos específicos para liberar a criança. E logo que foi retirada recebeu atendimento do médico do Siate. O caso é considerado grave devido as lesões na face o no crânio.

Logo em seguida o menino encaminhado para o Hospital Universitário (Huop) para reavaliação.