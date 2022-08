Ubiratã recebe projeto Cinema na Escola

Circo Teatro sem Lona leva para cidade projeto itinerante de cinema que circulará por várias cidades dos estados do Sul e Sudeste do país.

O projeto “Cinema na Escola” criado pela companhia Circo Teatro sem Lona, que tem patrocínio da John Deere através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, é um projeto educativo e cultural que promove o gosto pela sétima arte dentro das escolas públicas, promovendo entretenimento e ao mesmo tempo visa fortalecer o gosto pelo cinema. No dia 04 de agosto, na Escola Municipal Dr. Gentil Toledo de Moraes, exibirá o filme “Divertidamente” em duas sessões, uma de manhã e outra no final da tarde.

O filme será projetado em uma tela de LED 3×6 metros, o que permite a realização de cinema em locais com luz natural e abertos, para que as sessões de filmes sejam exibidas em áreas externas e ventiladas, garantindo assim distanciamento social.

A ação terá atividades recreativas e culturais com recreadores antes das sessões de filmes com brincadeiras que rementem ao fascinante mundo do cinema e gincanas. E para proporcionar aos espectadores uma experiência completa, será distribuído pipocas e sucos em copo ecológico.

Além da exibição e atividades, o projeto irá distribuir para os professores cartilhas educativas para o tema cinema ser trabalhado em sala de aula com orientações pedagógicas e ideias para auxiliar na educação dos alunos. Entre elas, a possibilidade de fortalecer o gosto pela arte, despertar a criticidade e reter a atenção dos alunos para assuntos que, normalmente, são repassados em sala de aula e aguçando a curiosidade e atratividade dos temas apresentados, levando a troca de informações, comentários e reflexões.

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

Há 26 anos, a companhia “Circo Teatro Sem Lona” tem como objetivo criar uma linguagem teatral que promove espetáculos em espaços públicos e alternativos. É uma companhia independente com o objetivo de pesquisar e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro, que no passado movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil.

A “Circo Teatro sem Lona” também realiza diversos projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, impactando mais de 1,5 milhão de pessoas e por onde passa deixa sua marca, alegrando a criançada.

Com cerca de 350 espetáculos por ano em seu portifólio, a companhia já se apresentou em muitas regiões e cidades do interior do Brasil contabilizando mais de 500 municípios e mais de um milhão de quilômetros percorridos. Coleciona mais de 70 prêmios e solidificou seu nome como uma das mais atuantes companhias no Brasil com diversas participações em festivais e eventos culturais, promovendo a democratização da cultural a um público plural.

Sobre a M.A. Máquinas:

Com uma trajetória firme, e que ajudou a desenvolver as regiões em que a empresa foi se instalando. Hoje é um dos maiores grupos de concessionários John Deere da América Latina. Seus mais de 500 colaboradores, são um dos pilares de sustentação de um grupo que nasceu em 14 de março de 1996.

Cascavel, cidade em que hoje abriga a matriz de onze lojas, Palotina, Medianeira, Assis Chateaubriand, Umuarama, Cianorte, Ubiratã, Goioerê, Campo Mourão, Toledo e uma Express Marechal Cândido Rondon. Com o passar de seus 26 anos, alinhando seus princípios a uma gestão moderna, qualidade no atendimento e um relacionamento cuidadoso com seus clientes.

Projeto Cinema na Escola

Ubiratã- PR

Dias 04 de agosto de 2022

Local: Escola Municipal Dr. Gentil Toledo de Moraes

Horário: às 9h e às 14h

Entrada Gratuita

Classificação: livre