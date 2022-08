Padre é encontrado morto dentro de igreja com indícios de violência

Um padre de 60 anos foi encontrado morto com indícios de violência dentro da Igreja Senhor Bom Jesus do Cabral, localizada na Rua Bom Jesus, no bairro Juvevê, em Curitiba. O corpo foi localizado na tarde desta terça-feira (2). O padre Marcos Leite Azevedo atuava na paróquia há cerca de seis meses.

Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foram enviadas à Igreja, depois que funcionários encontraram o corpo. Além disso, uma equipe de Criminalística, responsável por apurar mortes violentas, também foi chamada ao local.

A movimentação das autoridades fez com que a igreja fechasse as portas para os fiéis. O acionamento para a DHPP foi realizado pelo delegado geral da Polícia Civil. A Polícia Militar não foi chamada para atender o caso. Até o momento, a Arquidiocese de Curitiba ainda não se pronunciou sobre a situação.