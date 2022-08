Homem é preso e arma apreendida após agressão contra esposa em Ubiratã

A Polícia Militar foi acionada por uma jovem a qual informou que seu pai teria se trancado dentro

do quarto com a sua mãe e estaria agredindo a mulher.

No local, a solicitante chegou a mostrar um vídeo onde o pai, bastante alterado, aparecia segurando a mãe dela.

Durante conversa com o casal, o acusado, de 53 anos, chegou a dizer que havia se utilizado de uma arma de fogo, e que ela estaria em cima do carro no quintal. Os policiais conseguiram visualizar a arma, porém o homem disse que não iria entregá-la.

Diante da situação, ele recebeu voz de abordagem, entretanto se negou a acatar as orientações. Após ele ser advertido pela equipe para que se afastasse da arma, as ordens foram obedecidas e a pistola foi recolhida. A arma estava municiada com nove cartuchos intactos.

No primeiro momento não foi possível localizar o registro da arma, porém o acusado ficou de apresentar

a documentação. Ele foi preso e encaminhado, juntamente com a arma, até a delegacia de Polícia Civil.

Fonte: 11º BPM