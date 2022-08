Casal morre após moto se envolver em acidente com ônibus na BR 369

O casal de jovens Claudimar Cambruzzi e Silmara Lopes morreram após se envolver em um grave acidente na BR 369 em Cascavel, na manhã de sexta-feira (5). Eles estavam em uma motocicleta e tentavam atravessar a rodovia quando foram atingidos pelo ônibus que transportava trabalhadores. O casal deixou um filho de aproximadamente 9 anos.

O coletivo transportava 22 funcionários de uma empresa e seguia sentido Corbélia quando aconteceu a batida com a motocicleta.

Com a força do impacto uma das vítimas da moto foi lançada para a canaleta às margens da rodovia. Quando os socorristas chegaram no local do acidente o estado era gravíssimo. Eles sofreram múltiplas fraturas na parte interna do corpo. Os procedimentos de reanimação duraram mais de uma hora, mas elas não resistiram.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel e na sequência serão liberados aos familiares.

Ambulâncias e médicos do Siate e do Samu, caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate), Oficial de Área e PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendem a ocorrência.

O motorista do ônibus parou e prestou atendimentos às vítimas ainda no local da batida. No coletivo ninguém se feriu. Durante o atendimento congestionamentos se formaram.