Acidente entre caminhonete e ônibus mata uma pessoa e deixa mais de 20 feridas em Campo Mourão

Uma pessoa morreu e pelo menos 24 ficaram feridas em uma batida envolvendo uma caminhonete e um ônibus, em Campo Mourão, na madrugada deste sábado (06).

O acidente aconteceu na PRC-158. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os feridos eram todos passageiros do ônibus, com idades entre 15 e 67 anos, e foram encaminhados ao Hospital Santa Casa e ao Hospital Center Clínica de Campo Mourão.

Cinco deles, conforme a polícia, foram socorridos em estado grave. O motorista da caminhonete tinha 34 anos e foi identificado como sendo Cleverson Oliveira Ferreira, ele morreu no local.

A PRE informou que os dois veículos bateram de frente, depois de a caminhonete invadir a pista em que seguia o ônibus.

Após a batida, a caminhonete ficou parada sobre a pista de rolamento, interditando parcialmente a faixa, e o ônibus tombou às margens da rodovia.