Historeando: Walter Mueller; O brasileiro que expandiu no pais a ideia de uma máquina de lavar roupas

Walter Mueller nasceu no município de Rodeio, Santa Catarina. Era filho de agricultores. Em 1945, ele saiu da casa dos pais em busca de emprego em Blumenau_SC, mas foi em Indaial que conseguiu um trabalho em uma oficina que oferecia serviços de tornearia e ferraria. Depois de trabalhar algum tempo nessa área e ter uma experiência como motorista de caminhão, em 1949 ele comprou uma ferraria em Timbó_SC, onde eram fabricados implementos agrícolas e carrocerias de caminhão.

À época, Walter leu uma reportagem que falava que os europeus que vinham para o Brasil, devido à guerra, sentiam falta de eletrodomésticos, especialmente lavadoras de roupa. Na década de 50 com a ajuda de um marceneiro, montou a primeira máquina de lavar roupas de madeira. Inspirou-se em reportagens de revistas estrangeiras que exibiam o modelo da máquina. As revistas chegavam por meio de viajantes que vinham visitar parentes radicados no Brasil.

Nascida de um barril de madeira agregado a um motor elétrico e algumas engrenagens, a máquina começou a chamar a atenção das pessoas e a antiga ferraria começou a se transformar em uma fábrica. Até o ano de 1978, a empresa Mueller foi produtora de apenas um tipo de produto, a Pioneira. Neste mesmo ano, foi lançada uma versão da mesma máquina, só que em fibra de vidro, que ainda é produzida pela empresa, só que agora em plástico. Em 2019, o produto ganhou uma edição limitada da Linha Retrô Mueller. No primeiro ano foram vendidas três máquinas, no segundo, foram sete, no terceiro foram 35. Com o aumento dos pedidos, Walter concentrou a produção da empresa em máquinas de lavar

Walter Muller faleceu em 2015, aos 91 anos de idade, vítima de câncer, em sua residência, em Timbó_SC. Atualmente com 1,5 mil colaboradores, a Mueller produz lavadoras automáticas e semiautomáticas, motores, condutores elétricos etc. Estes produtos são exportados para América Latina, África, Ásia e Oceania, além de todo o Brasil. Controlada por herdeiros e sócios de Walter Mueller e de Rolando Mueller, irmão e sócio de Walter, a gestão da empresa é 100% profissionalizada.

No caso do sr.Walter Mueller, o começo dos negócios foi ainda mais desafiador, pois, vindo diretamente da roça, com estudos completos apenas até a quarta série e tendo aprendido a profissão de ferreiro, decidiu ter o seu próprio negócio, mostrando desde cedo sua veia empreendedora .