Bandido é baleado após quadrilha fazer família refém e levar veículos em Mamborê

Bandidos fortemente armados invadiram uma residência no Distrito do Guarani, em Mamborê, na manhã desta terça-feira (09), onde renderam a família e levaram um veículo Jeep Renegade, uma caminhonete S10, além de outros objetos.

Duas pessoas foram deixadas amarradas dentro de um banheiro. Assim que os criminosos deixaram o local a Polícia Militar foi acionada e entrou em ação. Enquanto fazia diligências, próximo a Farol, uma equipe da PM localizou os bandidos.

Houve uma intensa troca de tiros, e um dos criminosos foi baleado na mão. A ação ocorreu na BR 272, entre Farol e Janiópolis, enquanto a quadrilha fugia após o assalto em Mamborê.

Pelo menos mais um dos comparsas fugiu em meio a uma mata abandonando o veículo. Várias equipes policiais permanecem em buscas pelo restante da quadrilha.

Segundo o capitão Araújo, a família vitima do assalto foi amarrada e amordaçada. “Segundo as vitimas era pelo menos seis bandidos armados. Eles renderam a família que foi deixada amarrada em um cômodo da casa. Além do Jeep, levaram uma caminhoneta S10 da família e vários outros objetos”, disse o capitão.

Com o criminoso ferido os policiais apreenderam uma escopeta calibre 12 e uma submetralhadora. “Ele foi levado o hospital de Campo Mourão para atendimento e depois encaminhado para a delegacia de Mamborê, onde teve origem a ocorrência”, relatou. Segundo a PM, a quadrilha é de Goioerê.

Informações: Tá sabendo