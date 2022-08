Mulher aplica golpe de R$ 725 milhões na própria mãe

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (10) na Zona Sul do Rio de Janeiro por aplicar um golpe milionário na própria mãe.

A filha contratou pessoas que se passaram por videntes e convenceram a idosa a pagar por um “trabalho espiritual”, de acordo com as investigações. Ainda segundo a Polícia Civil do RJ, a filha elaborou todo o plano em 2020 e contou com o apoio de outros criminosos.

No início, a idosa foi enganada e começou a fazer as transferências que o “trabalho” exigia, mas depois começou a desconfiar e parou de fazer os repasses. Com isso, a filha isolou a mãe dentro de casa e começou a obrigá-la a fazer as transações.

Ao todo, o valor da extorsão chega a R$ 725 milhões, entre pagamentos e bens roubados, como obras de arte de artistas renomados e joias.

Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade saíram para cumprir seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão.

Até o momento, a filha e mais duas pessoas envolvidas no crime foram presas.

