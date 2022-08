Quadrilha rouba 700 bicicletas em assalto milionário no Paraná

Uma quadrilha assaltou o centro de distribuição da empresa de logística e entregas, que fica às margens da PR 317, próximo ao aeroporto de Maringá. O roubo milionário foi descoberto nesta terça-feira (9). Os criminosos levaram 700 bicicletas, 100 pneus, 30 ares-condicionados, além de dois carros.

De acordo com a empresa, dez homens chegaram ao local armados dentro de uma van e um caminhão. Eles usavam máscaras, roupas pretas e anunciaram o assalto. Os funcionários foram rendidos, amarrados e colocados dentro do baú de uma carreta.

Alguns deles ficaram no barracão e foram obrigados a carregar um caminhão com as mercadorias roubadas. Eles também foram amarrados assim que terminaram o serviço. A quadrilha deixou a transportadora com a carreta e os produtos. Os funcionários conseguiram se soltar cerca de 4 horas depois e avisaram a polícia.

O sistema de monitoramento da transportadora também foi levado pelos criminosos. A Polícia Civil investiga o caso, e deve ouvir nesta quarta-feira funcionários e representantes da transportadora. Câmeras de segurança de outras empresas na vizinhança estão sendo checadas.

GMC Online